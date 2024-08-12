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Trendyol Süper Lig'de Beraberlik: Çaykur Rizespor 1 - RAMS Başakşehir 1

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir arasındaki ilk yarı 1-1 sona erdi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 22:18
Trendyol Süper Lig'de Beraberlik: Çaykur Rizespor 1 - RAMS Başakşehir 1

Trendyol Süper Lig'in heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında, Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 berabere tamamlanan bu mücadelede, her iki takım da gol yollarında etkili anlar yaşadı.

İlk Yarının Özeti

Maçın henüz 9. dakikasında, Muhammet Taha Şahin ücretsiz vuruşu kullanarak ceza sahasına etkili bir ortada bulundu. Bu ortada Olawoyin, topu kafasıyla indirdi ancak Akintola’nın şutu üstten dışarı gitti.

14. dakika içerisinde Olawoyin, rakip ceza sahasının içinde bir şut denemesi yaptı fakat kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere çeldi. 19. dakikada Zeqiri’nin kaleye yakın mesafeden yaptığı vuruş da kaleci Muhammed Şengezer tarafından kornere gönderildi.

21. dakikada, Muhamet Taha Şahin yine kaleci Muhammet Şengezer ile karşı karşıya geldi ve top kornere çıktı.

Goller ve Eşitlik

Maçın 39. dakikasında, RAMS Başakşehir öne geçti. Keny’nin pasında Figueiredo, ceza sahasında çok iyi bir vuruş yaptı ve top, kaleci Gökhan Akkan’ın solundan ağlara gitti: 1-0.

İlk yarının sonlarına yaklaşıldığında, 45+5. dakikada ev sahibi ekip Çaykur Rizespor, eşitliği sağladı. Hojer’in sol kanattan yaptığı ortada Alikulov, kafayla vurarak topu ağlarla buluşturdu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Bu mücadelede her iki takım da birer gol bulurken, heyecan dolu bir futbol izleyicileri bekliyor.

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