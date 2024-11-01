Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ve Göztepe Arasındaki İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK ile Göztepe Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, her iki takımın da net gol fırsatlarını değerlendirememesi sonucunda 0-0 berabere bitti.

İlk Yarıda Yaşanan Önemli Anlar

İlk yarının 31. dakikasında, Gaziantep FK'nın oyuncusu Maxim, sağ kanattan ceza sahasına etkili bir pas gönderdi. Bu topa Halil Dervişoğlu plase bir vuruş yaptı ancak Göztepe'nin kalecisi Lis, topu kurtarmayı başardı.

37. dakikada ise Göztepe'den Mustafa Eskihellaç, sol çaprazdan kaleye doğru etkili bir şut çekti, fakat top yan ağlarda kaldı. İlk yarının sonunda her iki takım da gol atamayarak soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

Maçın Devamı Bekleniyor

İkinci yarının nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, taraftarlar takımlarının galibiyet için mücadele edeceği anları sabırsızlıkla bekliyor.