Trendyol Süper Lig'de İlk Hafta Berabere Bitti

Trendyol Süper Lig'de İlk Maç Sonucu

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında, Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Maçın 60. dakikasında, Alanyaspor merkezden bir atak geliştirdi. Richard'ın pasıyla topla buluşan Balkovec, şutunu çekti fakat top Robin Yalçın'a çarparak direğin yanından kornere çıktı.

64. dakikada Eyüpspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Ahmed Kutucu’nun pasıyla Saiz, ceza sahası önünde sert bir şut çekerek topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

76. dakikada Alanyaspor, eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelen atakta Augusto, çaprazdan ceza sahasına girerek pasını Cordova'ya aktardı. Cordova'nın şutuyla alan, maçı 1-1'e getirdi.

82. dakikada yine Alanyaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atak sonrasında Makouta'nın şutu az farkla dışarı çıktı.

Taktiksel Değişiklikler ve Kırmızı Kart

Karşılaşmanın heyecan dolu anlarından bir diğeri, 77. dakikada yaşandı. İkas Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan, tartışmalı bir karar sonucu kırmızı kart gördü.

Sonuç olarak, sezonun ilk maçı 1-1 berabere tamamlandı. Her iki takım da sezon için iddialı bir başlangıç yapmak için mücadele edecektir.