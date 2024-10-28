Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ve ikas Eyüpspor Beraberliğe Razı Geldi

Trendyol Süper Lig Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Maç sonucunda iki takım da 1-1'lik eşitliği koruyarak birer puanı hanesine yazdırdı.

Ceza Sahası Mücadelesi

56. dakikada Eyüpspor'un Crespo, rakibi Claro'nun müdahalesiyle ceza sahasında yere düştü. Bu pozisyonu değerlendiren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR incelemesi sonucu penaltı kararı verdi. 58. dakikada penaltıyı kullanan Opoku, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.

Başakşehir'in Gol Çabası

69. dakikada RAMS Başakşehir, ikinci golünü atma fırsatını yakaladı. Davidson, sol kanattan ceza sahasına girerek düzgün bir vuruş yaptı. Ancak, kaleci Berke topu çelemeyi başardı ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maç, 1-1 eşitlikle tamamlandı.