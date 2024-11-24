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Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ve Kasımpaşa Golsüz Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Yoğun kar yağışı altında gerçekleşen maçta heyecan doruktaydı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 16:04
Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ve Kasımpaşa Golsüz Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig 13. Hafta: Sivasspor vs Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Net Global Sivasspor ve Kasımpaşa takımları, Sivas'ta karşı karşıya geldi. Yoğun kar yağışı altında oynanan bu zorlu maç, 0-0'lık skorla sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Maçın 50. dakikasında, Sivasspor ceza sahasında yaşanan karambolde Gökhan Gül'ün şutunda, top sol kale direğinin dibinden auta çıktı. Bu pozisyon maçın en heyecanlı anlarından biriydi.

63. dakikada Cafu'nun sağ çizgiye inerek yaptığı ortada, Aytaç Kara kafa vuruşu ile kaleyi yokladı ancak top az farkla auta gitti.

74. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah Başsan'ın sert şutu, kaleci Gianniotis tarafından son anda kornere çelindi.

76. dakikada Brekalo'nun ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Ben Ouanes’in kafa şutu yine az farkla auta gitti.

Golsüz sona eren bu karşılaşmada her iki takım da 3 puanı almak için mücadele etti, ancak kar yağışı mücadeleyi zorlaştırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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