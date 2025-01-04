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Trendyol Süper Lig: Eyüpspor, Antalyaspor'u İlk Yarıda 3-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Eyüpspor, Antalyaspor'u 3-0 ile yendi. İlk yarıda etkili bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 17:03
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor, Antalyaspor'u İlk Yarıda 3-0 Geçti

Eyüpspor, Antalyaspor'a Karşı Farklı Bir İlk Yarı Geçirdi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılan Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın başlama düdüğünden yalnızca 2. dakikada Ahmed Kutucu, ceza sahası dışından şutunu çekti ancak kaleci Kenan Piric topu kontrol etmeyi başardı.

İlk önemli atak ise 6. dakikada yaşandı. Van de Streek'in pasını değerlendiren Gaich, ceza alanında yer bulmasına rağmen, şutunu üstten auta gönderdi.

Maçın dönüm noktası 32. dakikada geldi. Caner Erkin'in sol köşeden kullandığı korner atışında, Vezo'nun kafa ile indirdiği topu Thiam, filelerle buluşturdu: 0-1

İki dakika sonra, 34. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahasında Thalisson tarafından düşürülmesi sonrası hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi. Thiam, 35. dakikada kullandığı penaltı atışını kaleci Piric'in sağından geçirerek, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2

Karşılaşmanın sonlarına doğru ise 41. dakikada ikas Eyüpspor farkı 3'e çıkardı. Ampem'in ceza sahası sol çaprazdan verdiği pasla buluşan Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric'in sağından filelere gönderdi: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısı, ikas Eyüpspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi ve ikinci yarıda neler olacağı merakla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Onvo Antalyaspor ile İkas Eyüpspor Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Onvo Antalyaspor ile İkas Eyüpspor Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Eyüpsporlu oyuncu Caner Erkin (sağda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Onvo Antalyaspor ile İkas Eyüpspor Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Onvo Antalyaspor ile İkas Eyüpspor Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Eyüpsporlu oyuncu Caner Erkin (sağda) rakibi ile mücadele etti.

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