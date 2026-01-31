Trendyol Süper Lig: Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u 3-1 Yendi
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Alanya Oba Stadı’nda oynanan mücadelede Eyüpspor, ev sahibi Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maç, Eyüpspor’un ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
49. dakikada sol kanattan gelişen atakta Umut Meraş’ın ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Talha Ülvan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
80. dakikada Mounie’nin pasında topla buluşan Makouta’nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı son anda çıkardı.
86. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde çaprazdan Legowski’nin vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu önünde bulan Raux Yao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
90+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Ampem’in, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul’un sağından ağlarla buluştu. 1-3
Statü, hakemler ve kadrolar
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selim Şenöz, Murathan Çomoğlu
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Fatih Aksoy dk. 80) Duarte, Efecan Karaca (İbrahim Kaya dk. 65), Hwang (Meschack dk. 80), Güven Yalçın (Mounie dk. 72)
Yedekler: Victor, Mahmut Can Kara, Batuhan Yavuz, Baran Moğultay, Viana
Teknik Direktör: Joao Pereira
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Robin Yalçın, Umut Meraş, Emre Akbaba (Legowski dk. 66), Taşkın İlter (Raux Yao dk. 84), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Ampem dk. 75), Pintor (Radu dk. 84) Umut Bozok
Yedekler: Kerim Yerlikaya, Calegari, Mendy, Berhan KutlayŞatlı, Arda Yavuz, Sadia
Teknik Direktör: Atila Gerin
Goller: Güven Yalçın (dk. 3) (Alanyaspor), Taha Ülvan (dk. 49), Raux Yao (dk. 86), Ampem (dk. 90+4) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Duarte, Aliti (Alanyaspor), Metehan Altunbaş (Eyüpspor)
