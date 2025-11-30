Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş (İlk Yarı)
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Beşiktaş’ın Jota Silva ile bulduğu golle 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü’nün kullandığı köşe atışında, ön direkte Jota Silva’nın kafa vuruşunda kaleci Ivo Grbic topu çeldi.
34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Cerny’nin şutunda, kaleci Ivo Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada sol taraftan pasla kullanılan kornerin ardından Cerny, topu ceza sahası içindeki Jota Silva’yla buluşturdu. Silva, sol çaprazdan yaptığı vuruşta topu yakın köşeden ağlara gönderdi. 0-1
Kadrolar ve Hakemler
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Savranlar, Hüseyin Aylak
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Ricardo Esgaio, Atakan Çankaya, Enzo Roco, Jure Balkovec, Marius Doh, Claudio Kranevitter, Joao Camacho, Tiago Çukur, Serginho, David Fofana
Yedekler: Kerem Yandal, Berkay Özcan, Daniel Johnson, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Nikoloz Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Barış Kalaycı, Andre Gray, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva, El Bilal Toure
Yedekler: Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Felix Uduokhai, Kartal Yılmaz, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Devrim Şahin
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Jota Silva (dk. 41) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Joao Camacho, Claudio Kranevitter (Fatih Karagümrük)
