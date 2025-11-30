Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının ilk yarısı Jota Silva'nın golüyle Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 21:04
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Beşiktaş’ın Jota Silva ile bulduğu golle 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü’nün kullandığı köşe atışında, ön direkte Jota Silva’nın kafa vuruşunda kaleci Ivo Grbic topu çeldi.

34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Cerny’nin şutunda, kaleci Ivo Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada sol taraftan pasla kullanılan kornerin ardından Cerny, topu ceza sahası içindeki Jota Silva’yla buluşturdu. Silva, sol çaprazdan yaptığı vuruşta topu yakın köşeden ağlara gönderdi. 0-1

Kadrolar ve Hakemler

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Savranlar, Hüseyin Aylak

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Ricardo Esgaio, Atakan Çankaya, Enzo Roco, Jure Balkovec, Marius Doh, Claudio Kranevitter, Joao Camacho, Tiago Çukur, Serginho, David Fofana

Yedekler: Kerem Yandal, Berkay Özcan, Daniel Johnson, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Nikoloz Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Barış Kalaycı, Andre Gray, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva, El Bilal Toure

Yedekler: Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Felix Uduokhai, Kartal Yılmaz, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Devrim Şahin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Jota Silva (dk. 41) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Joao Camacho, Claudio Kranevitter (Fatih Karagümrük)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 14. HAFTASINDA FATİH KARAGÜMRÜK, BEŞİKTAŞ'I KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI SİYAH-BEYAZLI EKİBİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONUÇLANDI.

