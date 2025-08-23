DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.701.925,91 1,5%

Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 1-1 Gençlerbirliği (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği ilk yarıyı 1-1 tamamladı; Zuzek ve Sorescu golleri kaydetti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 22:33
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 1-1 Gençlerbirliği (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 1-1 Gençlerbirliği (İlk Yarı)

İlk yarı özeti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Gaziantep FK - Gençlerbirliği mücadelesinin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Maçın başından itibaren tempo yüksek seyretti ve her iki ekip de gol arayışını sürdürdü.

Dakikalar

5. dakika: Konuk ekip Gençlerbirliği atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metehan Mimaroğlu, rakibini geçtikten sonra çektiği şutta kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı çeldi.

8. dakika: Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Göktan Gürpüz'ün ortasında arka direkte Zuzek'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

12. dakika: Gaziantep FK atağında orta sahanın solundan serbest vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Kozlowski'nin kafa vuruşunda topu kaleci Gökhan kontrol etti.

36. dakika: Gaziantep FK'de topla buluşan Maxim, ceza sahası dışında rakibi tarafından düşürüldü. Faul atışını kullanan Maxim'in şutunda kaleci Gökhan, topu direğin üstünden kornere gönderdi.

43. dakika: Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Orta sahadan Maxim'in savunma arkasına attığı uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Sorescu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

45+4. dakika: Kozlowski'nin pasında topla buluşan Lungoyi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Iğdır FK, 10 Yeni Futbolcu ile Kadrosunu Güçlendirdi
2
Osimhen, Kayseri'de 'Neslihan Teyze' ile buluştu
3
Nilüfer Belediyespor 42-24 ile Finale Çıktı — Hentbol Süper Kupa'da Rakip Beşiktaş
4
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 1-1 Gençlerbirliği (İlk Yarı)
5
Fenerbahçe 1-1 Kocaelispor — Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı
6
Olimpiakos, Yusuf Yazıcı'nın Son Dakika Golüyle Asteras Tripolis'i 2-0 Yendi

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı