Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 1-1 Gençlerbirliği (İlk Yarı)

İlk yarı özeti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Gaziantep FK - Gençlerbirliği mücadelesinin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Maçın başından itibaren tempo yüksek seyretti ve her iki ekip de gol arayışını sürdürdü.

Dakikalar

5. dakika: Konuk ekip Gençlerbirliği atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metehan Mimaroğlu, rakibini geçtikten sonra çektiği şutta kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı çeldi.

8. dakika: Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Göktan Gürpüz'ün ortasında arka direkte Zuzek'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

12. dakika: Gaziantep FK atağında orta sahanın solundan serbest vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Kozlowski'nin kafa vuruşunda topu kaleci Gökhan kontrol etti.

36. dakika: Gaziantep FK'de topla buluşan Maxim, ceza sahası dışında rakibi tarafından düşürüldü. Faul atışını kullanan Maxim'in şutunda kaleci Gökhan, topu direğin üstünden kornere gönderdi.

43. dakika: Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Orta sahadan Maxim'in savunma arkasına attığı uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Sorescu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

45+4. dakika: Kozlowski'nin pasında topla buluşan Lungoyi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.