Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 2-2 Çaykur Rizespor
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda ağırladığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma karşılıklı goller ve tartışmalı anlarla geçti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakika: Sağ kanatta topla buluşan Lungoyi’nin rakibini geçtikten sonra ceza yayı gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Fofana’da kaldı.
59. dakika: Sol kanattan ceza sahası içine giren Emrecan Bulut’un vuruşunda savunmada Kevin Rodrigues’e de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
66. dakika: Ceza sahası içine yapılan ortada Sorescu yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından Gaziantep FK penaltı kazandı.
69. dakika: Penaltıda topun başına geçen Deian Sorescu’nun sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
72. dakika: Camara’nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Sorescu’nun dar açıdan vuruşunda kaleci Fofana, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
74. dakika: Sağ kanattan Melih’in pasına topla buluşan Kevin Rodrigues’in ceza yayının gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
90. dakika: Ceza yayı gerisinden Papanikolaou kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
Stat ve hakemler
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Özcan Sultanoğlu
Kadrolar
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez (Deian Sorescu dk. 60), Arda Kızıldağ (Semih Güler dk. 60), Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal, Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Maxim (Ogün Özçiçek dk. 56), Christopher Lungoyi (Juninho Bacuna dk. 80), Mohamed Bayo (Emmanuel Boateng dk. 80)
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Badou Ndiaye, Enver Kulasin, Nazım Sangare, Yusuf Kabadayı
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Çaykur Rizespor: Yaha Fofana, Taha Şahin, Attila Mocsi, Samet Akaydın, Casper Hojer (Mithat Pala dk. 77), İoannis Papanikolaou, Muhamed Buljubasic (Khusniddin Alikulov dk. 90), Jesurun Rak-Saki (Mihai Mihaila dk. 64), Qazım Laçi (Taylan Antalyalı dk. 64), Emrecan Bulut, Ali Sowe (Vaclav Jurecka dk. 77)
Yedekler: Erdem Canpolat, Efe Doğan, Madibo Sagnan, Furkan Orak, Altin Zeqiri
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller ve kartlar
Goller: Mohamed Bayo (dk. 2), Kevin Rodrigues (dk. 74) (Gaziantep FK); Ali Sowe (dk. 29), Emrecan Bulut (dk. 59) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Melih Kabasakal, Zafer Görgen (Gaziantep FK); Taha Şahin, Taylan Antalyalı, İlhan Palut (Çaykur Rizespor)
TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ EVİNDE KARŞILAŞTIĞI ÇAYKUR RİZESPOR İLE 2-2 BERABERE KALDI.