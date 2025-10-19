Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 3-2 Hesap.com Antalyaspor

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Gaziantep FK, Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 20:06
9. hafta müsabakası özet

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmada Gaziantep FK, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı.

Maç skoru: Gaziantep FK 3 - Hesap.com Antalyaspor 2

Önemli dakikalar

64. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Camara'nın sert vuruşunda top yandan auta gitti.

79. dakikada Kozlowski'nin sağdan gönderdiği topla buluşan Yusuf Kabadayı'nın vuruşunda kaleci Julian topu uzaklaştırdı.

84. dakikada Doğukan Sinik'in soldan ortasında top savunmaya çarparak Gueye'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe de çarparak filelerle buluştu: 3-1.

86. dakikada Abdülkadir Ömür'ün orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Gueye, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-2.

Maçın sonunda Gaziantep FK, müsabakayı 3-2 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Gaziantep FK'nin...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

