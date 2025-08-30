Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK, Kasımpaşa Önünde İlk Yarıyı 2-0 Kapattı

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa - Gaziantep FK (İlk yarı)
Konuk ekip ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Kasımpaşa-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
13. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde, penaltı noktasının hizasında hafif sol çaprazda bulunan Melih Kabasakal'ın gelişine yaptığı vuruş, savunmaya çarparak ağlarla buluştu: 0-1.
19. dakikada Ben Ouanes'in içeriye yerden yaptığı ortada Fall, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Oyuncunun sert şutu az farkla yandan dışarı gitti.
30. dakikada Gaziantep FK farkı ikiye çıkardı. Kaleci Mustafa Burak Bozan'ın uzun pasında, savunmanın arkasına sarkan Lungoyi önce ceza sahası dışında rakip file bekçisi Gianniotis'i geçti. Ardından sol çaprazdan ceza sahasına giren oyuncu, açısını düzelterek topu Szalai'nin kapattığı açıdan ağlara gönderdi: 0-2.
Gaziantep FK, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.