Trendyol Süper Lig: Göztepe 1-1 TÜMOSAN Konyaspor

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Göztepe ile TÜMOSAN Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Dennis öne geçirdi, Tunahan Taşçı eşitliği sağladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 23:40
Trendyol Süper Lig: Göztepe 1-1 TÜMOSAN Konyaspor

Trendyol Süper Lig: Göztepe 1-1 TÜMOSAN Konyaspor

4. hafta maçında dengeler bozulmadı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşma Göztepe ile TÜMOSAN Konyaspor arasında 1-1 berabere tamamlandı.

50. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Cherni'nin kullandığı kornerde top altı pasta Dennis'in önüne düştü ve Dennis'in yerden vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

59. dakikada Olaitan'ın ceza sahası sağından altı pasa gönderdiği topla buluşan Janderson'un vuruşunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

66. dakikada Göztepe atağında Janderson'un sağ kanattan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta yine kaleci Deniz Ertaş topu altı pas içerisine çeldi. Juan'ın yakın mesafeden şutunda Deniz Ertaş topu çıkarmayı başardı.

71. dakikada ceza sahası sağ önünde topla buluşan Juan'ın şutunda kaleci Deniz Ertaş topu kornere gönderdi.

85. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası sağ önünde topla buluşan Tunahan Taşçı, rakiplerini çalımlayıp ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile TÜMOSAN Konyaspor, Gürsel Aksel Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile TÜMOSAN Konyaspor, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Furkan Bayır (23) ile TÜMOSAN Konyaspor oyuncusu Umut Nayir (22) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile TÜMOSAN Konyaspor, Gürsel Aksel Stadı'nda...

