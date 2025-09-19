Trendyol Süper Lig: Göztepe 2-0 Beşiktaş (İlk Yarı)

Ev sahibi ekip ilk yarıyı üstün tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikadaki Beşiktaş atağında Abraham ceza sahası önünde buluştuğu topu sağındaki Cerny'e verdi. Cerny'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşu, direğin üstünden auta çıktı.

4. dakikada Göztepe öne geçti. Olaitan'ın sol taraftan taçtan ceza sahası içine gönderdiği top defanstan sekip ceza sahası önüne yükseldi. Arda Okan Kurtulan'ın kafayla tekrar ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlak, Heliton'un müdahalesi sonucu Juan'ın önünde kaldı. Juan, altı pas içinde topu yakın mesafeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

19. dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Janderson, orta sahadan aldığı topu sol taraftan çizgiye indirip ceza sahasına paralel gönderdi. Rhaldney, altı pas içerisinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

22. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Olaitan'ın sol taraftan getirdiği ve ceza sahası içine gönderdiği topa altı pastan vuran Rhaldney'in şutu, direğin üstünden dışarı çıktı.

36. dakikadaki Beşiktaş atağında Jurasek'ik sol taraftan çizgiye inip ortaladı; altı pasta topla buluşan Abraham'ın kafayla yönlendirmek istediği topu Heliton ayağıyla kornere gönderdi.

Maçın ilk yarısı, ev sahibi Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.