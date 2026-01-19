Trendyol Süper Lig: Göztepe 3-1 Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Göztepe, Isonem Park’ta konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi. Karşılaşma ikinci yarıda yaşanan kritik anlarla ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakika: Alikulov’un vuruşunda top Bokele’den sekince Çaykur Rizesporlu oyuncular itiraz etti. VAR uyarısıyla pozisyonu monitörden inceleyen hakem, Bokele’nin elle oynadığını tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

60. dakika: Penaltı atışını kullanan Laçi, sert şutuyla topu sol köşeden ağlara gönderdi. Skor: 1-1.

63. dakika: Juan pasını penaltı noktasının gerisine gönderdi; Arda Okan gelişine vurdu ve top kalecinin sağından filelerle buluştu. Skor: 2-1.

82. dakika: Juan’ın ortasında Samet’in ters kafa vuruşundan penaltı noktasına gelen topa Jeferson’un şutunda kaleciden seken topu önünde bulan Efkan, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı. Skor: 3-1.

Stat, hakemler ve kadrolar

Stat: Isonem Park

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz

Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Cherni (Allan dk. 89), Malcom Bokele, Junior Olaitan (Efkan Bekiroğlu dk. 69), Novatus Miroshi (Rhaldney dk. 69 (Uğur Kaan Yıldız dk. 90+7), Anthony Dennis, Juan (Guilherme Luiz dk. 85), Janderson (Jeferson dk. 69)

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Furkan Bayır, Ogün Bayrak, İbrahim Sabra

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Husniddin Alikulov (Valentin Mihaila dk. 75), Samet Akaydin, Casper Hojer (Mithat Pala dk. 71), Modibo Sagnan, Taha Şahin (Halil Dervişoğlu dk. 84), Giannis Papanikolaou (Taylan Antalyalı dk. 71), Ibrahim Olawoyin (Altin Zeqiri dk. 84), Qazim Laci, Ali Sowe, Antonio Augusto

Yedekler: Erdem Canpolat, Attila Mocsi, Muhamed Buljubasic, Adedire Awokoya Mebude, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller ve kartlar

Goller: Novatus Miroshi (dk. 39), Arda Okan Kurtulan (dk. 63), Efkan Bekiroğlu (dk. 82) — Göztepe; Qazim Laci (dk. 60 pen.) — Çaykur Rizespor

Sarı kartlar: Malcom Bokele, Janderson, Heliton (Göztepe); Antonio Augusto, Recep Uçar (Teknik direktör) (Çaykur Rizespor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA GÖZTEPE, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ÇAYKUR RİZESPOR’U 3-1 MAĞLUP ETTİ.