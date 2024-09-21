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Trendyol Süper Lig: Konyaspor ve Sivasspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Sivasspor 0-0 berabere sonuçlandı. İşte maçın detayları.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 19:04
Trendyol Süper Lig: Konyaspor ve Sivasspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda taraflar 0-0 beraberlik sağladı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın 57. dakikasında Charisis'in ortasında Turgunboev'in kafa vuruşu, kaleci Slowik'te kaldı. 58. dakikada ise sol kanattan Oğulcan Ülgün'ün pasında Ndao'nun sert şutu, kaleci Ali Şaşal Vural tarafından engellendi.

70. dakikada Emrah Başsan, ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çekti, ancak kaleci Slowik topu kornere çelerek tehlikeyi önledi. 75. dakika da ise kafalardan seken topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın şutu yine kaleci Ali Şaşal Vural tarafından kornere gönderildi.

Karşılaşmanın final dakikalarında, 90. dakikada serbest atış kullanan Pedrinho'nun sert vuruşu da Ali Şaşal Vural tarafından kontrol edildi.

Maçın sonucu: 0-0

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