Trendyol Süper Lig: Sipay Bodrum FK 0 - 1 ikas Eyüpspor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor Üstünlüğü Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında heyecan dolu bir mücadelede, Sipay Bodrum FK ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. İlk yarının bitimine doğru konuk ekip Eyüpspor, 1-0'lık üstünlükle soyunma odasına girdi.

Maçın Önemli Anları

Maçın henüz 5. dakikasında Sipay Bodrum FK'nın Fredy, etkili bir baskı sonucu topu kaparak ceza sahasındaki Puscas'a pas attı. Ancak, Puscas'ın vuruşu üstten dışarıya gitti.

Eyüpspor, 13. dakikada hızlı bir atak geliştirdi. Sağ kanattan yapılan orta savunmadan döndü, ancak topu yeniden kontrol eden Emre Mor'un ceza sahasına yaptığı orta, Tayfur Bingöl tarafından kafa vuruşuyla ağlara gönderildi ve durum 0-1 oldu.

Bodrum FK, 19. dakikada Okita'nın şutuyla cevap vermek istedi, ancak kaleci Berke Özer, bu tehlikeyi önlemeyi başardı. 29. dakikada yine Okita'nın vuruşunda kaleci Berke, topu kornere çeldi.

İlk yarı sonunda, Eyüpspor’un 1-0'lık üstünlüğü sürekli hale geldi ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrum FK, İkas Eyüpspor Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK oyuncuları sahaya "Başımız sağolsun" pankartıyla çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrum FK, İkas Eyüpspor Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK oyuncuları sahaya "Başımız sağolsun" pankartıyla çıktı.