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Trendyol Süper Lig: Sipay Bodrum FK ve Göztepe İlk Yarısı 0-0 Beraber Bitti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK ve Göztepe arasında oynanan ilk yarı 0-0 sona erdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 20:52
Trendyol Süper Lig: Sipay Bodrum FK ve Göztepe İlk Yarısı 0-0 Beraber Bitti

Trendyol Süper Lig: Sipay Bodrum FK ve Göztepe İlk Yarısı 0-0 Beraber Bitti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Sipay Bodrum FK ile Göztepe arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçın 10. dakikasında Göztepe, köşe vuruşu kullandı. Vuruş sonrası kafalardan seken top, Matsuki'nin önüne düştü. Ancak Matsuki'nin vurduğu top, direğin yanından dışarıya gitti.

28. dakikada Sipay Bodrum FK, sol kanattan bir atak geliştirdi. Ceza sahasına giren Puscas'ın vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından auta çıktı.

41. dakikada sağ kanattan yapılan atakta Seferi, topu Puscas'a aktardı. Puscas'ın vuruşu ise kale direğinin üstünden dışarı gitti.

Bu ataklarla birlikte karşılaşmanın ilk yarısı, gol sesi çıkmadan 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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