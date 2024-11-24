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Trendyol Süper Lig: Sivasspor ve Kasımpaşa İlk Yarıda Gol Atamadı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ve Kasımpaşa, ilk yarıda 0-0 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 14:47
Trendyol Süper Lig: Sivasspor ve Kasımpaşa İlk Yarıda Gol Atamadı

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Devam Ediyor

Net Global Sivasspor ile Kasımpaşa arasında yapılan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere sonuçlandı. 13. haftanın heyecan dolu mücadelesinde futbolseverler, 18 dakika gecikmeli başlayan maçta tansiyonu yüksek anlar yaşadı.

İlk Yarıda Öne Çıkan Anlar

Maçın 8. dakikasında Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada, penaltı noktası üzerinde Koita'nın kafa vuruşu auta gitti. 9. dakikada ise sağ kanattan ceza sahasına giren Fall'in ortasında, Radakovic'in kayarak müdahalesinde kaleye yönelen toplu son anda çizgi üzerinde Uğur Çiftçi uzaklaştırmayı başardı.

33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Moutoussamy, sert bir şut çekti ancak kaleci Gianniotis, topu uzanarak çelmeyi başardı. 37. dakikada ise Sivasspor gole çok yaklaştı. Rodrigues'in derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Koita, karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutta, kalesini terk eden Gianniotis topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, yağmur nedeniyle karla kaplanan zemin, stat görevlileri, Sivas Belediyesi ekipleri ve Sivasspor'un alt yapı oyuncuları tarafından temizlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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