Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 0-1 Gaziantep FK (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 0 - Gaziantep FK 1 (İlk Yarı)
İlk Yarı Özeti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Gaziantep FK, 1-0 önde tamamladı.
9. dakikada sol taraftan gelen atakta, Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunu kaleci Mustafa Burak yatarak kontrol etti.
20. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı dışından çektiği şutta kaleci topu kontrol etti.
36. dakikada Batagov'un pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Zubkov'un şutu az farkla auta çıktı.
39. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Maxim'in ortasında, ceza yayının hemen gerisinden Rodrigues'in gelişine vurduğu sert şut kaleci Onana'nın solundan ağlarla buluştu: 0-1
45. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşu yan direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman ekibi Gaziantep FK'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.