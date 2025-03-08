Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1 - 2 Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 22:39
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1 - 2 Atakaş Hatayspor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında önemli bir müsabaka gerçekleştirildi. Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Sikan'ın ceza alanına gönderdiği ortada, Banza, Kilama ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Alper Akarsu, maçta ikinci kez penaltı kararını Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla inceleyerek iptal etti.

57. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanında iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşu direğin yanına gitti ve top auta çıktı.

64. dakikada Sikan'ın pasında ceza alanının sol çaprazında Zubkov'un şutunu kaleci Bekaj başarılı bir şekilde kontrol etti.

Oyun, 65. dakikada yeniden Hatayspor'un öne geçmesiyle hızlandı; Massanga'nın uzak mesafeden sert şutu, kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti ve skoru 2-1 yaptı.

68. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı serbest atışta, Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı. 77. dakikada yine Visca'nın olası golü, ceza alanında Yokuşlu'nun kafa vuruşuyla direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın son anlarında, 88. dakikada Dragus'un pasında Lundstram'ın yakın mesafeden vurduğu top, üst direğe çarparak dışarı gitti.

Sonuç olarak, konuk takım Atakaş Hatayspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Efes, Cenk Akyol'u Genç Takım Antrenörü Olarak Atadı
2
Şenol Güneş: Trabzonspor'u Koruyacak Kararlar Alırım
3
Alperen Acet, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 7. Oldu
4
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu Gerçekleştirildi
5
Barcelona'nın Doktoru Garcia'nın Vefatı Üzerine Osasuna Maçı Ertelendi
6
Murat Şahin: 'Hak Edilmiş Bir Galibiyet Aldık'
7
Trabzonspor, Hatayspor Karşısında Şok Yenilgi Aldı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!