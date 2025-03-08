Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1 - 2 Atakaş Hatayspor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında önemli bir müsabaka gerçekleştirildi. Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Sikan'ın ceza alanına gönderdiği ortada, Banza, Kilama ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Alper Akarsu, maçta ikinci kez penaltı kararını Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla inceleyerek iptal etti.

57. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanında iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşu direğin yanına gitti ve top auta çıktı.

64. dakikada Sikan'ın pasında ceza alanının sol çaprazında Zubkov'un şutunu kaleci Bekaj başarılı bir şekilde kontrol etti.

Oyun, 65. dakikada yeniden Hatayspor'un öne geçmesiyle hızlandı; Massanga'nın uzak mesafeden sert şutu, kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti ve skoru 2-1 yaptı.

68. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı serbest atışta, Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı. 77. dakikada yine Visca'nın olası golü, ceza alanında Yokuşlu'nun kafa vuruşuyla direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın son anlarında, 88. dakikada Dragus'un pasında Lundstram'ın yakın mesafeden vurduğu top, üst direğe çarparak dışarı gitti.

Sonuç olarak, konuk takım Atakaş Hatayspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.