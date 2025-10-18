Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor

Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan mücadelede Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma boyunca her iki ekip de önemli fırsatlar yakaladı.

56. dakikada Laçi'nin soldan pasında ceza alanı içinde bulunan Jurecka'nın vuruşunda kaleci Onana tehlikeyi önledi.

64. dakikada Muhammet Taha Şahin'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde yükselen Emrecan Bulut'un kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

70. dakikada Taylan Antalyalı'nın vuruşunda savunmadan seken topu Muhammet Taha Şahin kaleye gönderdi; meşin yuvarlak yan direkten döndü.

76. dakikada Taylan Antalyalı'nın şutunda savunmadan seken top az farkla auta gitti.

89. dakikada Laçi'nin ortasında Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+1. dakikada Muçi'nin serbest vuruşundaki şutunda kaleci Fofana topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma sonunda Trabzonspor, deplasmandan 2-1 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor A.Ş, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.