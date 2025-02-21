Trendyol Süper Lig ve 1. Lig Haftanın Programı Açıklandı

Futbolseverleri Bekleyen Haftanın Programı

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta, Trendyol 1. Lig'de ise 26. hafta heyecanı başlıyor. Ayrıca, Nesine 2. Lig'de 24. hafta, Nesine 3. Lig'de de 21. hafta maçları olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak 1-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig Maç Programı

Bugün:

20.00: Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00: Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)

Yarın:

13.30: Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00: Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00: Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

23 Şubat Pazar:

13.30: Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

16.00: Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (GAİN Park)

19.00: Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

24 Şubat Pazartesi:

20.00: Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

Trendyol 1. Lig Maç Programı

Bugün:

20.00: Manisa FK-Geosis Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

Yarın:

13.30: Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30: Şanlıurfaspor-Kocaelispor (Şanlıurfa 11 Nisan)

16.00: Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)

19.00: Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00: MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

23 Şubat Pazar:

13.30: Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30: Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor (Pendik)

16.00: Amed Sportif Faaliyetler-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Diyarbakır)

19.00: Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)