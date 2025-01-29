TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan Hastaneden Taburcu Oldu

Erdoğan Arıkan Hastaneden Çıktı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçındaki görevini tamamlayan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Hastane Tedavisinin Ardından Sağlığına Kavuştu

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen Arıkan, başarılı bir şekilde taburcu oldu. Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Arıkan, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Yaşadığı destek karşısında duygulandığını belirten Arıkan, "Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.