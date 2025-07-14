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TSK Muaythai Milli Takımı, CISM Muaythai Challenge'da 11 Madalya Kazandı

TSK Muaythai Milli Takımı, CISM Muaythai Challenge Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 20:19
TSK Muaythai Milli Takımı, CISM Muaythai Challenge'da 11 Madalya Kazandı

TSK Muaythai Milli Takımı'nın büyük başarısı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Muaythai Milli Takımı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Muaythai Challenge Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak 11 madalya kazandı.

Türkiye, bu organizasyonda 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile genel sıralamada dünya ikincisi oldu. Bu, ilk defa düzenlenen bir organizasyon olmasıyla da dikkat çekiyor.

Madalya kazanan sporcular

Şampiyonada madalya kazanan sporcuların isimleri ise şu şekilde:

  • Altın Madalya: Zeliha Doğan (51 kilo), Murat Avcı (91 kilo), Zehra Doğan (54 kilo)
  • Gümüş Madalya: Engin Özçelik (71 kilo), Bekir Karaömerlioğlu (60 kilo), Sevgi Doğan (57 kilo), Sudenur Basancı (63 kilo)
  • Branaz Madalya: Oğuz Sever (75 kilo), Baver Önal (51 kilo), Abdüssamet Uğurlu (57 kilo), Ezgi Keleş (60 kilo)

Bağlı bulunduğu Türkiye Muaythai Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Türk sporcular elde ettikleri bu başarı ile uluslararası alanda önemli bir yer edinmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Muaythai Milli Takımı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Muaythai Milli Takımı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Muaythai Challenge Şampiyonası'nda üç altın, dörder gümüş ve bronz madalya elde etti.

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