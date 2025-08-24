TSK Spor Gücü, 35. NATO Satranç Şampiyonası'nda Şampiyon

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü, 35. NATO Satranç Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Polonya’da düzenlenen organizasyona 17 ülkeden 23 takım katıldı.

Takım kadrosu ve şampiyonluk

Turnuvada yer alan TSK Spor Gücü, Büyükusta (GM) Muhammed Batuhan Daştan, uluslararası ustalar (IM) Ataberk Eren ve Deniz Özen, FIDE ustası (FM) Emre Emin Dedebaş, usta adayı (CM) Muhammed Kaan Bacak ve Tolga Akından oluştu. Bu kadro ile takım halinde şampiyonluğa ulaşıldı.

Bireysel başarılar

Bireysel kategoride GM Muhammed Batuhan Daştan 6.5 puanla birinci olurken, IM Ataberk Eren 6 puanla ikinci sırada yer aldı.

Muhammed Batuhan Daştan, ayrıca bireysel yıldırım hamle kategorisinde de ilk sırada yer aldı.