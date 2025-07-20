TSK'yı Temsil Eden Murat Avcı, Uluslararası Şampiyonada Altın Madalya Kazandı

Muaythai Challenge Şampiyonası'nda Türk Başarısı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Muaythai Milli Takımı'nın 18 yaşındaki sporcusu Murat Avcı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Muaythai Challenge Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Birincilik ve Madalya Sevinci

İlk kez düzenlenen bu şampiyonada, TSK'nın davetiyle katılan Murat Avcı, kendisinden yaşça büyük iki rakibini yenerek birincilik kürsüsüne çıktı. Murat, kazandığı altın madalya ile Türk sporuna güzel bir miras bıraktığını ifade etti.

Mücadele ve Hedefler

AA muhabirine konuşan Avcı, 15 sporcu ve 6 görevliyle katıldıkları şampiyonada TSK'yı başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Türkiye'nin toplamda 11 madalya kazandığını ve genel sıralamada dünya ikincisi olduğunu ifade eden Murat, “Türk askerini temsilen çıktım. Maçları nakavtla kazandım. Hedefim Türkiye'yi daha güzel şekilde temsil etmek.” dedi.

Antrenör Yorulmaz'dan Övgü

Genç sporcunun antrenörü Beden Eğitimi öğretmeni Nazım Yorulmaz, Murat'ın disiplinli ve hırslı bir sporcu olduğunu belirtti. Yorulmaz, “İlk kez yapılan bir şampiyonada TSK'yı temsil eden ve başarılı olan sporcumu kutluyorum. Bu gururu anlatmaya kelimeler yetmez.” sözleri ile Murat'la gurur duyduğunu ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Muaythai Milli Takımı kadrosunda yer alan 18 yaşındaki Murat Avcı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Muaythai Challenge Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Muaythai Milli Takımı kadrosunda yer alan 18 yaşındaki Murat Avcı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Muaythai Challenge Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.