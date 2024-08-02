Tuğba Danışmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Üç Adım Atlama Elemelerini Geçemedi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Eleme Sonuçları

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye'yi temsil eden milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adım atlama elemelerinde mücadele etti.

Elemelerdeki Performansı

Özellikle çekişmeli geçen atletizm elemelerinde, Tuğba Danışmaz, 13.97 metrelik atlayışıyla 16. sırada yer alarak finale yükselemeyi başaramadı. Stade de France'ta gerçekleştirilen bu elemeler, birçok atlet için büyük bir fırsat olarak görülüyordu.

Sonuçlar ve Gelecek Hedefleri

Tuğba'nın bu derecesi, Olimpiyat hayali için yeterli olmamakla birlikte, gelecekte daha iyi sonuçlar elde etme konusunda kararlılığını devam ettireceği belirtiliyor.