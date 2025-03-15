TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş'ı İlk Yarıda 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:31
TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş'ı İlk Yarıda 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu İlk Yarının Özeti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. İlk yarıda, ev sahibi takım TÜMOSAN Konyaspor, 1-0'lık üstünlükle soyunma odasına gitti.

İlk Yarının Önemli Anları

14. dakikada Konyaspor'un Ndao, sağ kanattan çizgiye inerek yaptığı etkili ortada Aleksic'in kafa vuruşu ile tehlike yarattı, fakat top yandan auta gitti.

26. dakikada ise Melih Bostan'ın Paulista'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Şansalan, sarı kart gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu değerlendiren hakem, sarı kartı iptal ederek Melih Bostan'ı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Gedson Fernandes, sağ çaprazdan yaptığı orta-şut karışımı vuruşla yine kaleyi yokladı, ancak top az farkla dışarı gitti.

41. dakikada Masuaku'nun sert şutu kaleci Deniz Ertaş tarafından iki hamlede kontrol edildi. 43. dakikada ise Gedson Fernandes'in ceza yayı önünden çektiği sert şut, üst direkten döndü.

İlk yarının sonunda, 45. dakikada Konyaspor öne geçti. Tunahan Taşçı'nın sağ kanattan yaptığı etkili ortada, Uğurcan Yazğılı'nın vuruşuyla top ağlarla buluştu. Maçta durum 1-0 oldu.

45+4. dakikada Masuaku'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Chamberlain'in kafa vuruşu direğe çarparak dışarı çıktı. 45+5. dakikada Masuaku'nun uzaktan sert şutu, Deniz Ertaş'ın dikkatli müdahalesiyle kornere gitti.

İlk yarı, Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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