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TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK'yı 3-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK'yi 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 22:27
TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK'yı 3-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig: Konyaspor 3 - 1 Bodrum FK

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın başlangıcından itibaren etkili bir oyun sergileyen Konyaspor, 46. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun uzaktan sert şutuyla direği havalandırdı. Ancak, gol sesi çıkmadı.

Maçın 55. dakikasında Konyaspor, skoru 3-0'a taşıdı. Sol kanattan hızla gelişen atakta, Pedrinho'nun pasıyla buluşan Melih İbrahimoğlu, topu ceza sahasında Oğulcan Ülgün ile buluşturdu. Oğulcan'ın bekletmeden yaptığı yerden ortada, arka kale direği önündeki Kramer, topu ağlara gönderdi.

64. dakikada Fredy'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Taylan Antalyalı, vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.

Konuk ekip, 68. dakikada farkı 2'ye indirdi. Konyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topa Fredy, gelişine sert bir vuruş yaparak, topun üst direkten geri döndüğünü göğsüyle kaleci Slowik'in sırtına çarpmasıyla ağlara gönderdi: 3-1.

Sonuç

81. dakikada Prib'in sağ kanattan gönderdiği yerden sert ortada, Aleksic'in bekletmeden vuruşu üstten dışarı gitti. Maç, ev sahibi Konyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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