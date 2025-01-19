TÜMOSAN Konyaspor ve Kasımpaşa 3-3 Beraberlik İle Ayrıldı

Trendyol Süper Lig'de Müthiş Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Maç, her iki takımın da gösterdiği etkileyici performansla 3-3 berabere sona erdi.

Maçın 47. dakikasında sağ kanattan Hajradinovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Gökhan Gül'ün şutunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı önlemeyi başardı. İlerleyen dakikalarda, 49. dakikada orta saha mücadelesinde Aytaç Kara ceza sahası dışından sert bir şut çekti, ancak top üstten dışarı gitti.

52. dakikada Kasımpaşa, Fall'un sağ kanattan ortasıyla beraberliği sağladı. Rodrigues'in şutu Slowik tarafından kurtarılsa da, pozisyonun devamında Brekalo ağları havalandırdı: 1-1.

63. dakikada ev sahibi ekip yeniden öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yaptığı ortada, Kramer şutunu gönderdi ve Konyaspor skoru 2-1 yaptı. Ancak, 70. dakikada konuk ekip yeniden dengenin sağladı. Brekalo'nun pasında, ceza sahası dışında Gökhan Gül sert bir şutla durumu 2-2'ye getirdi.

81. dakikada Konyaspor, Oğulcan Ülgün'ün sağ kanattan ortasında, Umut Nayir'in kafa vuruşu ile 3-2 öne geçti. Ancak maçın son dakikalarında 87. dakikada konuk ekip, serbest atışta topun başına geçen Barak ile beraberliği sağladı: 3-3.

Sonuç olarak, heyecan dolu geçen bu karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.