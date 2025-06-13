Tuna Tunca, Manş Denizi'ni Geçen İlk Otizmli Türk Sporcu

İzmir'de küçük yaşlardan itibaren yüzmeyle ilgilenen 22 yaşındaki Tuna Tunca, büyük bir başarıya imza atarak Manş Denizi'ni geçmeyi başaran ilk otizmli Türk sporcu oldu. Tunca, 13 saat 26 dakika süreyle kulaç atarak bu zorlu rotayı tamamladı.

Manş Denizi'nde Zorlu Bir Mücadele

Ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, 02.24'te İngiltere'nin Samphire Hoe kıyısından denize girerek 34 kilometrelik Manş'ı geçme yolculuğuna başladı. Zorlu mücadelesi boyunca, 14 derecede dip akıntılarına rağmen durmaksızın yüzdü.

Tunca, Fransa'nın Wissant bölgesinde kıyıya ulaştığında, ilk kutlamasını annesi Gül Nur Tunca ve ekip arkadaşlarıyla birlikte yaptı. Bu başarı, hem spor camiasında hem de otizmli bireyler için önemli bir sembol haline geldi.

Tuna Tunca'nın azmi, spor dünyasına ilham vererek, otizmli bireylerin de büyük başarılar elde edebileceğini gösteriyor.

İzmir'de küçük yaşlarda yüzmeye başlayan 22 yaşındaki Tuna Tunca, 13 saat 26 dakika kulaç atarak Manş Denizi'ni geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu. Ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, İngiltere ile Fransa arasındaki 34 kilometrelik Manş'ı geçmek için 02.24'te İngiltere'nin Samphire Hoe kıyısından denize girdi. Tunca, 13 saat 26 dakika yüzüp Fransa'nın Wissant bölgesinde kıyıya ulaştı.

İzmir'de küçük yaşlarda yüzmeye başlayan 22 yaşındaki Tuna Tunca, 13 saat 26 dakika kulaç atarak Manş Denizi'ni geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu. Ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, İngiltere ile Fransa arasındaki 34 kilometrelik Manş'ı geçmek için 02.24'te İngiltere'nin Samphire Hoe kıyısından denize girdi. Tunca, 13 saat 26 dakika yüzüp Fransa'nın Wissant bölgesinde kıyıya ulaştı.