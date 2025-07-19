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Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Devam Ediyor

Sakarya'da düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde etkileyici yarışlar gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 14:31
Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Devam Ediyor

Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda Heyecan Doruğa Çıktı

Sakarya'da düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, büyük bir coşkuyla devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen organizasyon, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenleniyor.

İkinci Gün Yarışmaları ve Katılım

Şampiyonanın ikinci gününde gerçekleştirilen XCO yarışlarına, 48 erkek ve 15 kadın sporcu katılım gösterdi. Yaklaşık 1 kilometrelik parkurda elit erkekler 8, elit kadınlar 6, 23 yaş altı erkekler 7, 23 yaş altı kadınlar 5, genç erkekler 6 ve genç kadınlar 4 tur pedal çevirdi.

Dereceler

Yarışlar sonunda elde edilen sonuçlar dikkat çekti. Elit erkekler kategorisinde Emre Yavuz birincilikle öne çıkarken, Ahmet Can Akpınar ikinci, Süleyman Sefa Temel ise üçüncü sırayı elde etti. Elit kadınlar arasında ise Azize Bekar birinciliği, Asuman Burcu Balcı ikinciliği ve Sevim Gerçek üçüncülüğü kazandı.

U23 erkekler kategorisinde Furkan Akçam birinci, Deniz Örnek ikinci, Burak Baser ise üçüncü oldu. U23 kadınlar da yarışı Ekin Ereke birincilikle tamamlarken, Ayça Erdoğan ikinci, Tuğçe Bitirim de üçüncü sırada yer aldı.

Gençler Kategorisinde Ödüller

Genç kadınlarda Emine Irmak Sezer birinci, Damla Eser ikinci, Nisanur Acar üçüncü sırayı aldı. Genç erkeklerde ise Samet Baştatar birinci gelirken, Nafız Ege Karagöl ikinci, Enis Asaf Şanlı üçüncü oldu. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Son Gün Haftanın Teması

Şampiyona, yarın düzenlenecek XCE yarışları ile sona erecek. Tüm gözler, bu son yarışmaya çevrildi.

Sakarya'da düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Ayçiçeği Bisiklet...

Sakarya'da düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günündeki XCO yarışlarına, 48 erkek ve 15 kadın sporcu katıldı.

Sakarya'da düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Ayçiçeği Bisiklet...

Sakarya'da düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günündeki XCO yarışlarına, 48 erkek ve 15 kadın sporcu katıldı.

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