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Türk Dünyası Muay Thai Şampiyonası İstanbul’da Başladı

İstanbul'da düzenlenen Türk Dünyası Muay Thai Şampiyonası, 9 ülkeden katılımcıyla başladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:58
Türk Dünyası Muay Thai Şampiyonası İstanbul’da Başladı

Türk Dünyası Muay Thai Şampiyonası İstanbul'da

İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor Salonu, Türk Dünyası Muay Thai Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Bu özel organizasyonda toplamda 9 ülke mücadele edecek.

Açılış Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

İlk kez düzenlenen bu şampiyona, Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf'un katılımıyla açıldı. Ayrıca, katılımcı ülkelerden gelen yetkililer ve davetliler de törende yer aldılar.

Başkan Yıldız'dan Açıklamalar

Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada şampiyonanın düzenlenmesi için 7-8 yıldan beri çalıştıklarını belirterek, "İlerleyen yıllarda daha fazla ülkenin katılımını sağlamak ve farklı ülkelerde düzenlemeyi umuyoruz. Bunun yanı sıra, bağımsız Türk devletlerini de organizasyona dahil etmeyi planlıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu yıl takım halinde katılmakta. Bu şampiyona, uluslararası spor yarışmalarına kabul edilmeyen KKTC için bir fırsat olacak. Temel amacımız, Türk devletleri arasında kültürel iş birliğini ve ortak değerleri geliştirmek." dedi.

Katılımcı Ülkeler ve Son Tarih

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek de organizasyona katılıyor. Final müsabakaları ise 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Başkan Çaykara'nın Mesajı

Bu etkinliğin Türk dünyası arasında önemli bir bağ oluşturduğunu belirten Utku Caner Çaykara, "Bu şampiyona, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarırken, Türk topluluklarının ortak değerlerini yüceltmeyi amaçlıyor. Avcılar'ın böyle bir organizasyona ev sahipliği yapması bizim için gurur meselesi. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

TÜRKSOY'dan Destek

Sayit Yusuf, muay Thai'nin Türk dünyasında sevilen bir spor olduğunu dile getirerek, "Bu iş birliğinin başarılı bir şekilde sonuçlandığını görmekteyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor...

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor...

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor...

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor...

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor...

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor...

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor...

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor...

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor...

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor...

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor...

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor...

İlk kez düzenlenen Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası, İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

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