Türk Eskrimciler 2028 Olimpiyatları İçin Sıkı Hazırlanıyor

Türkiye Eskrim Federasyonu Olimpiyat Koordinatörü Yusuf Barsbuğa, Türk eskrimcilerin 2028 Olimpiyatları'na katılım hedeflerini ve hazırlık süreçlerini paylaştı.

2028'de Daha Fazla Sporcu ve Madalya Hedefi

Barsbuğa, son üç olimpiyat oyununa katılmayı başaran Türk eskrimcilerin, 2028 Olimpiyatları için madalya kazanma konusunda kararlı olduğunu belirtti. Paris Olimpiyatları'na iki sporcuyla katıldıklarını hatırlatan Barsbuğa, "Hedefimiz 2028 Olimpiyatları'na daha emin adımlarla ve daha fazla sporcuyla katılmak; ülkemizin bayrağını en yukarıya çıkarmaktır," diye ekledi.

Hazırlıklar 2024 Olimpiyatları'nın Ardında Başladı

2028 Olimpiyat Oyunları'na dört yıl olmasına rağmen, hazırlıklara şimdiden başladıklarını vurgulayan Barsbuğa, "2024 olimpiyatları biter bitmez start verdik. Sporcularımız şu anda hem Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde hem kulüplerinde hem de yurt dışında çalışmalarına devam ediyor," dedi.

Barsbuğa, "Sporcularımız ellerinden gelen emeği sarf ediyor. Daha önceki olimpiyat oyunlarında bir madalyamız yok. Eskrim Avrupa ülkelerinde üst düzeye çıkmış bir spor. Bu yüzden olimpiyatlara katılmaları dahi çok büyük bir başarı," ifadesini kullandı.

Yanlış Bilgiler ve Sporun Yaygınlığı

Barsbuğa, eskrimle ilgilenme konusundaki yanlış bilgilere değinerek, "Eskrim sporuna başlamak bir telefon kadar yakın. Gençlerimiz kırktan fazla şehrimizde eskrim sporunu çalışmaya devam ediyor. İsteyen herkes eskrim hakkında bilgi alabilir, deneme antrenmanlarına katılabilir," şeklinde konuştu.

Barsbuğa, ayrıca "Bu yolun uzun ve zorlu olduğunu biliyoruz. Önemli olan sağlam adımlarla ilerlemek. Dört yıllık merdivenin daha ilk basamağındayız," diyerek Türk eskrimcilerin hedeflerine olan inancını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.