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Türk Futbolunun Efsanesi: İlhan Cavcav'ı Anma Zamanı

Altyapıya verdiği önem ve transfer stratejileriyle Türk futboluna yön veren İlhan Cavcav, 8. ölüm yılında anılıyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:10
Türk Futbolunun Efsanesi: İlhan Cavcav'ı Anma Zamanı

İlhan Cavcav: Türk Futboluna İz Bırakan Efsane Başkan

Türk futbol tarihinde altyapıya verdiği önem, transfer stratejileri ve teknik direktör değişiklikleri ile tanınan Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav, vefatının 8'inci yıl dönümünde anılıyor.

1910 yılında Kosova'nın başkenti Priştine'den Türkiye'ye göç eden bir ailenin çocuğu olarak 4 Ekim 1935'te Ankara'nın Hamamönü'nde dünyaya gelen Cavcav, çocukluk yıllarında ailesinin değirmeninde çalışarak hayatına başladı. İş yaşamına un sektörü ile adım atan ve fabrikatörlük girişimleri ile başarısını futbol sahalarına yansıtan Cavcav, futbol kariyeri boyunca yüksek bonservislerle oyuncularını büyük kulüplere sattı.

Başkanlık Serüveni

İlk başkanlık deneyimini Hacettepe'de yaşayan Cavcav, 1975 yılında bu kulübün başına geçti fakat kulübün isteği üzerine istifa etti. 1978 yılında Gençlerbirliği Kulübü'nde başkanlık makamına getirildi ve 1981'de tekrar bu görevi üstlendi. Yönetimindeki kırmızı-siyahlı kulüp, 2. Lig'de mücadele ederken Cavcav’ın önderliğinde 1. Lig'e yükseldi ve Türkiye Kupası'nı 2 kez kazanma başarısı gösterdi.

Teknik Müdahale ve Transfer Stratejileri

Cavcav, başkanlığı süresince sık sık teknik direktör değiştirerek 42 teknik adamla çalıştı ve toplamda 56 kez yönetim değiştirdi. Yetenekli futbolcuları keşfetmek için amatör maçları takip eden Cavcav, 34 futbolcuyu büyük Türk kulüplerine transfer etti. Özellikle Tarık Daşgün'ü Fenerbahçe'ye verdiği yüksek bonservis ile dikkat çekti.

Uluslararası Başarılar

Meydan okuduğu transfer stratejileriyle Türk futbolunu uluslararası arenada temsil eden Cavcav, Kamerunlu Njitap Geremi'yi Real Madrid'e 5 milyon dolara transfer ederek bu başarıyı taçlandırdı. Yine Afrika futboluna da açılan Cavcav, buradan getirdiği futbolcularla Türk futboluna büyük katkılarda bulundu.

Futbolu Yönlendiren İsim

Cavcav, Türkiye'nin futboluna yön veren isimlerden biri olarak Kulüpler Birliği Vakfı'nın kuruluşuna öncülük etti ve burada üç kez başkanlık yaparak Türk futbolundaki gelişmelere katkıda bulundu.

Son Günleri ve Mirası

22 Ocak 2017'de sağlık sorunları nedeniyle vefat eden İlhan Cavcav, cenaze töreninde futbol dünyasından birçok isim tarafından anıldı. Ölümünün ardından oğlu Murat Cavcav, Gençlerbirliği’nin başkanlık görevini üstlendi. Ancak kulüp, efsane başkanının ardından Süper Lig'den düştü ve zorlu bir süreç geçirdi.

Günümüzde Gençlerbirliği, 4 sezondur mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'de İlhan Cavcav'ın bıraktığı mirası aramakta.

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