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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Play-Off'a Yükseldi

Türk Hava Yolları, CEV Kupası 8'li finalde MBH'yi 3-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 16:21
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Play-Off'a Yükseldi

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Zirveye Yükseldi

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında sahasında Macaristan'ın MBH takımını 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Rakibini iki maçta da aynı skorla yenen Türk Hava Yolları, bu sonuçla CEV Kupası'nda play-off turuna yükselmeyi başardı.

Play-off aşamasında Türk Hava Yolları, Fransa'nın Volero Le Cannet ile Belçika'nın Asterix Avo Beveren takımlarının karşılaşmasından turu geçen takım ile mücadele edecek.

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