Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Play-Off'a Yükseldi

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Zirveye Yükseldi

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında sahasında Macaristan'ın MBH takımını 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Rakibini iki maçta da aynı skorla yenen Türk Hava Yolları, bu sonuçla CEV Kupası'nda play-off turuna yükselmeyi başardı.

Play-off aşamasında Türk Hava Yolları, Fransa'nın Volero Le Cannet ile Belçika'nın Asterix Avo Beveren takımlarının karşılaşmasından turu geçen takım ile mücadele edecek.