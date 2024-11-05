Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Rahat Bir Galibiyet Elde Etti

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Karadağ'ın Herceg Novi takımını 3-0 yenerek önemli bir avantaj elde etti.
Maçın Detayları
Karşılaşma Herceg Novi'de gerçekleştirildi ve Türk Hava Yolları maç boyunca üstün bir performans sergiledi. Setler şu şekilde sonuçlandı:
- 1. Set: 25-17
- 2. Set: 25-21
- 3. Set: 25-16
Rövanş Mücadelesi
İki takım arasındaki rövanş maçı 13 Kasım tarihinde İstanbul'da yapılacak. Türk Hava Yolları, ev sahibi avantajıyla bu mücadeleyi de kazanmayı hedefliyor.