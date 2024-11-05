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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Rahat Bir Galibiyet Elde Etti

Türk Hava Yolları, Herceg Novi'yi 3-0 yenerek CEV Kupası'ndaki şansını artırdı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 22:49
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Rahat Bir Galibiyet Elde Etti

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Karadağ'ın Herceg Novi takımını 3-0 yenerek önemli bir avantaj elde etti.

Maçın Detayları

Karşılaşma Herceg Novi'de gerçekleştirildi ve Türk Hava Yolları maç boyunca üstün bir performans sergiledi. Setler şu şekilde sonuçlandı:

  • 1. Set: 25-17
  • 2. Set: 25-21
  • 3. Set: 25-16

Rövanş Mücadelesi

İki takım arasındaki rövanş maçı 13 Kasım tarihinde İstanbul'da yapılacak. Türk Hava Yolları, ev sahibi avantajıyla bu mücadeleyi de kazanmayı hedefliyor.

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