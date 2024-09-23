Türk Motosikletçiler Avrupa'da 9 Kez Podyumda

Türk Motosikletçiler Avrupa'da Başarıya Doymuyor

Türk motosiklet takımları, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından Slovakya ve Romanya'da organize edilen pist şampiyonalarında toplamda 9 kez podyumda yer almayı başardı.

Şampiyonanın Detayları

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Avrupa Supersport300 Kupası, BMU Avrupa Pist Şampiyonası ve Alpe Adria Pist Şampiyonası, Slovakya'da gerçekleştirildi.

Slovakiaring'deki Performans

Slovakiaring Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde, Hüseyin Karakaya BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda birinci olarak, Alpe Adria Pist Şampiyonası'nda ise F600 sınıfında ikinci sırayı elde etti.

Furkan Eryılmaz, SPP600 sınıfında hem Alpe Adria hem de BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda üç kez podyuma çıkmayı başardı. Turgut Durukan ise STK600 sınıfında BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda ikinci oldu.

İkinci Günde Elde Edilen Başarılar

BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nın ikinci gününde, Mert Konuk SS300 sınıfında birincilik kazanırken, Hüseyin Karakaya Alpe Adria Pist Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsüne çıktı ve BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda birinciliğini sürdürdü. Turgut Durukan, ikinci gününde de ikincilik elde etti.

Romanya'da Motokros Mücadelesi

Romanya'da yapılan Avrupa Milletler Motokros (MXoEN) organizasyonuna katılan Türkiye takımı, Efe Okur, Mert Akkafa, Ali Akkafa ve Mehmet Yiğit Kara ile takım sıralamasında 12. sırayı aldı.

Türkiye’nin motosiklet alanındaki uluslararası başarısı, gelecekteki organizasyonlar için heyecan verici bir gösterge olarak öne çıkıyor.