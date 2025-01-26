Türk Sporcular Karate 1 Premier Lig'de 4 Madalya Kazandı

Karateliler Paris'te Parladı!

Karate 1 Premier Lig'in Fransa'daki ilk ayağına katılan Türk sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile önemli bir başarı elde etti.

Başarıyla Dolu Bir Organizasyon

Türkiye Karate Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, 70 farklı ülkeden 384 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen organizasyon, Paris'te büyük bir heyecan yaşandı. Türkiye'den 25 karateci bu uluslararası mücadelede yer aldı.

Erkekler Kumite'de Zafer ve Başarı

Erkekler kumite kategorisinde tatamiye çıkan milli sporculardan Eray Şamdan, 60 kiloda şampiyonluk elde etti. Öte yandan, Ömer Abdurrahim Özer ise 67 kiloda gümüş madalya kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Kadınlardan Güçlü Performans

Kadınlar kumitesinde ise milli sporcularımızdan Tuba Yakan (55 kilo) ve Eda Eltemur (68 kilo) bronz madalya ile yarışmayı tamamladı. Bu başarılar, Türk karate camiasında sevinçle karşılandı.

Karate 1 Premier Lig'deki bu performans, Türk sporcularının uluslararası arenada ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.