Türk Takımlarının Avrupa Kupalarındaki Maç Programı

Bu hafta içi, 2024-2025 sezonunda Türkiye’yi temsil eden basketbol takımları toplamda 10 karşılaşmaya çıkacak. Erkekler THY Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası’nda ise Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji mücadele edecek. Ayrıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası’nda ise Bursaspor ve TOFAŞ yer alacak.

Kadınlar kategorisinde, Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin Avrupa Ligi’nde, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ise FIBA Avrupa Kupası’nda Türkiye’yi temsil ediyor. Ancak, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemleri dolayısıyla bu hafta içi kadınlarda Avrupa kupalarında kulüp maçları yapılmayacak.

Bununla birlikte, FIBA’nın aldığı karar sonucu, Bahçeşehir Koleji’nin İstanbul’da İsrail ekibi Hapoel Shlomo ile oynayacağı karşılaşma Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a taşındı.

Maç Programı

THY Avrupa Ligi

8 Kasım Cuma: 20.00 Anadolu Efes - Monaco (Fransa) 22.00 LDLC ASVEL (Fransa) - Fenerbahçe Beko



BKT Avrupa Kupası

Yarın: 20.00 Trefl Sopot (Polonya) - Beşiktaş Fibabanka 22.00 Bahçeşehir Koleji - Hapoel Shlomo (İsrail)

6 Kasım Çarşamba: 19.30 Türk Telekom - U-BT Cluj Napoca (Romanya)



Basketbol Şampiyonlar Ligi

Yarın: 20.00 Galatasaray - Promitheas Patras BC Vikos Cola (Yunanistan)

6 Kasım Çarşamba: 19.00 Aliağa Petkim - Unicaja Malaga (İspanya) 20.30 Peristeri (Yunanistan) - Manisa Basket



FIBA Avrupa Kupası