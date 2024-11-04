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Türk Takımlarının Avrupa Kupalarındaki Maç Programı

Türk basketbol takımları Avrupa kupalarında 10 karşılaşma ile temsil edilecek. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 09:19
Türk Takımlarının Avrupa Kupalarındaki Maç Programı

Türk Takımlarının Avrupa Kupalarındaki Maç Programı

Bu hafta içi, 2024-2025 sezonunda Türkiye’yi temsil eden basketbol takımları toplamda 10 karşılaşmaya çıkacak. Erkekler THY Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası’nda ise Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji mücadele edecek. Ayrıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası’nda ise Bursaspor ve TOFAŞ yer alacak.

Kadınlar kategorisinde, Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin Avrupa Ligi’nde, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ise FIBA Avrupa Kupası’nda Türkiye’yi temsil ediyor. Ancak, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemleri dolayısıyla bu hafta içi kadınlarda Avrupa kupalarında kulüp maçları yapılmayacak.

Bununla birlikte, FIBA’nın aldığı karar sonucu, Bahçeşehir Koleji’nin İstanbul’da İsrail ekibi Hapoel Shlomo ile oynayacağı karşılaşma Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a taşındı.

Maç Programı

THY Avrupa Ligi

  • 8 Kasım Cuma:
    • 20.00 Anadolu Efes - Monaco (Fransa)
    • 22.00 LDLC ASVEL (Fransa) - Fenerbahçe Beko

BKT Avrupa Kupası

  • Yarın:
    • 20.00 Trefl Sopot (Polonya) - Beşiktaş Fibabanka
    • 22.00 Bahçeşehir Koleji - Hapoel Shlomo (İsrail)
  • 6 Kasım Çarşamba:
    • 19.30 Türk Telekom - U-BT Cluj Napoca (Romanya)

Basketbol Şampiyonlar Ligi

  • Yarın:
    • 20.00 Galatasaray - Promitheas Patras BC Vikos Cola (Yunanistan)
  • 6 Kasım Çarşamba:
    • 19.00 Aliağa Petkim - Unicaja Malaga (İspanya)
    • 20.30 Peristeri (Yunanistan) - Manisa Basket

FIBA Avrupa Kupası

  • 6 Kasım Çarşamba:
    • 20.00 TOFAŞ - Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
    • 21.00 Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Bursaspor

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