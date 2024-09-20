Türk Tekvando Camiasında Kayhan Aytar'ın Kaybı

Türk Tekvandonun Efsanesi Kayhan Aytar'ı Kaybettik

Kayhan Aytar, Türk tekvandosunun kurucularından biri olarak 79 yaşında hayata veda etti. Türkiye Tekvando Federasyonu, Aytar ile ilgili bir açıklama yaparak, "Türk tekvandosunun duayen isimlerinden Kayhan Aytar hocamız 79 yaşında vefat etti. Sporculara, öğrencilere, hakemlere ve antrenörlere baba şefkatiyle yaklaşan, iyilik timsali Kayhan hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun," ifadelerini kullandı.

Kayhan Aytar'ın Katkıları ve Başarıları

Kayhan Aytar, Türkiye'de tekvandonun yaygınlaşması ve kuruluş aşamasında önemli rol oynadı. Milli takım antrenörlüğü yaptı ve uluslararası hakemlik görevlerinde bulundu. 7. Dan siyah kuşak sahibi olan Aytar, federasyon yönetiminde de aktif olarak görev aldı.

Cenaze Töreni Bilgisi

Aytar'ın cenazesi, bugün Konya Hacı Veyiszade Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedilecektir.