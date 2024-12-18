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Türk Telekom, Cedevita Olimpija'yı 80-74 Geçti!

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Cedevita Olimpija'yı 80-74 yenerek 7. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 23:11
Türk Telekom, Cedevita Olimpija'yı 80-74 Geçti!

BKT Avrupa Kupası'nda Önemli Galibiyet

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında B Grubu'ndaki karşılaşmada, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını 80-74 yenerek önemli bir zafer elde etti.

Maçın Detayları

Maç, Arena Stozice'de oynandı. İlk periyodu 28-19 önde bitiren Türk Telekom, soyunma odasına da 48-38 önde gitti. İkinci yarıda da etkili oynayan Ankara temsilcisi, final periyoduna 65-60 önde girerek galibiyete doğru emin adımlarla ilerledi.

Bu sonuçla Türk Telekom, gruptaki 7. galibiyetini alarak iddiasını sürdürdü.

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