Türk Telekom, Cedevita Olimpija'yı 80-74 Geçti!

BKT Avrupa Kupası'nda Önemli Galibiyet

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında B Grubu'ndaki karşılaşmada, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını 80-74 yenerek önemli bir zafer elde etti.

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Maç, Arena Stozice'de oynandı. İlk periyodu 28-19 önde bitiren Türk Telekom, soyunma odasına da 48-38 önde gitti. İkinci yarıda da etkili oynayan Ankara temsilcisi, final periyoduna 65-60 önde girerek galibiyete doğru emin adımlarla ilerledi.

Bu sonuçla Türk Telekom, gruptaki 7. galibiyetini alarak iddiasını sürdürdü.