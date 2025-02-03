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Türk Telekom'un Hedefi Çeyrek Finale Ulaşmak

Türk Telekom, Hapoel Bank Yahav'ı yenerek doğrudan çeyrek finale ulaşmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:22
Türk Telekom'un Hedefi Çeyrek Finale Ulaşmak

Türk Telekom Hapoel Bank Yahav Maçına Hazırlanıyor

Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, BKT Avrupa Kupası B Grubu’ndaki son maçta İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'ı yenerek doğrudan çeyrek finale yükselmeyi istediklerini belirtti. 5 Şubat Çarşamba günü Bulgaristan'da oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde Can, takımının son haftalarda gösterdiği performansın önemine vurgu yaptı.

Play-off'a Kalmayı Garantiledik

Türk Telekom, Avrupa Kupası’nda play-off’a katılımı garanti etmesine rağmen, grupta işlerinin henüz bitmediğini ifade eden Can, "Kazanıp grubu 2. sırada bitirerek çeyrek finale adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi. Takımın yeni bir kadro ile yola çıktığını, bu süreçte ciddi sakatlıklar ve uyum sorunları yaşadıklarını söyleyen Can, "Geldiğimiz noktada daha sağlıklı bir hale geldik" şeklinde konuştu.

Savunma Önceliğimiz

Erdem Can, takımın oyun felsefesinin savunma üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Hapoel Bank Yahav karşısında en büyük konsantrasyonumuz savunmamız olacak" dedi. Takımın, iyi savunma yaptığında maçın içinde kalabildiğinin altını çizen Can, karşılaşmada başarılı olmayı hedeflediklerini ekledi.

Belgrad'da Oynanan İlk Maç

Can, takımının Hapoel Bank Yahav ile ev sahibi oldukları maçı Belgrad'da oynamak zorunda kaldığını hatırlatarak, rakiplerinin bu süreçte kendi sahalarında antrenman yaparak avantaj kazandığını ifade etti. "Seyircisiz oynamanın getirdiği zorluklar var ama kazanmak için orada olacağız" diyen Can, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini sözlerine ekledi.

Taraftar Desteği Kritik

Türk Telekom taraftarının desteklerinin önemini vurgulayan Erdem Can, taraftarın kendilerinden çeyrek finale direkt olarak kalmalarını beklediğinin farkında olduğunu belirtti. "Bu sezon kültür oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun istikrar ile mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Her gün aynı açlık ve enerjiyle sahaya çıkmak istiyoruz" diyerek, taraftarları her maçta destek olmaya davet etti. Can, "Başarı olursa bunu taraftarımızla birlikte kutlayacağız" değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Kupası'nda son hafta mücadeleleri öncesi play-off'a kalmayı garantileyen Türk Telekom, 5...

Avrupa Kupası'nda son hafta mücadeleleri öncesi play-off'a kalmayı garantileyen Türk Telekom, 5 Şubat Çarşamba günü Bulgaristan'da oynayacağı Hapoel Bank Yahav maçını kazanırsa grubu 2. sırada bitirerek doğrudan adını çeyrek finale yazdıracak. Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun son haftasına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Avrupa Kupası'nda son hafta mücadeleleri öncesi play-off'a kalmayı garantileyen Türk Telekom, 5...

Avrupa Kupası'nda son hafta mücadeleleri öncesi play-off'a kalmayı garantileyen Türk Telekom, 5 Şubat Çarşamba günü Bulgaristan'da oynayacağı Hapoel Bank Yahav maçını kazanırsa grubu 2. sırada bitirerek doğrudan adını çeyrek finale yazdıracak. Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun son haftasına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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