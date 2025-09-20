Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 Sezonu Yarın Başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2025-2026 sezonu, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre lig, 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yeni sezon çift devreli lig usulüne göre toplam 30 haftada tamamlanacak. Ligde ilk yarı 29 Aralık'ta sona erecek; ikinci devre ise 24 Ocak 2026'da başlayacak ve sezon 24 Mayıs 2026'da noktalanacak.

Sezonu şampiyon tamamlayacak takım, bir sonraki sezon Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde temsil etme hakkı kazanacak. Öte yandan, ligi son 3 sırada tamamlayan takımlar gelecek sezon bir alt ligde mücadele edecek.

İlk Haftanın Programı

Yarın:

15.00 Çekmeköy Bilgidoğa - Fatih Vatanspor (Şile İlçe)

15.00 Galatasaray GAİN - 1207 Antalyaspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

15.00 Yüksekova - Amed Sportif Faaliyetler (Şemdinli İlçe)

15.00 Ünye Kadın - Hakkarigücü (Ünye İlçe)

15.30 Beylerbeyi - Beşiktaş (75. Yıl Beylerbeyi)

16.00 ALG Spor - Fenerbahçe Arsavev (Batur)

22 Eylül Pazartesi:

19.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Trabzonspor (Osmanlı)