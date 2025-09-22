Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: ABB FOMGET 2-1 Trabzonspor
Maç Özeti
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin açılış maçında son şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Yenikent Osmanlı Stadı'nda konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçın ilk yarısını 36. dakikada Abideen Suliat'in golüyle ABB FOMGET 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda 59. dakikada Fatma Kara skoru eşitledi: 1-1.
Ev sahibi ekip, 80. dakikada Armisa Kuç'un golüyle tekrar öne geçti ve maç 2-1 sona erdi.
ABB FOMGET, böylece 2025-2026 sezonuna galibiyetle başladı.