Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: ABB FOMGET 2-1 Trabzonspor

Şampiyon ABB FOMGET, Yenikent Osmanlı Stadı'nda Trabzonspor'u 2-1 yenerek 2025-2026 sezonuna galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 21:21
Maç Özeti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin açılış maçında son şampiyon Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Yenikent Osmanlı Stadı'nda konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın ilk yarısını 36. dakikada Abideen Suliat'in golüyle ABB FOMGET 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 59. dakikada Fatma Kara skoru eşitledi: 1-1.

Ev sahibi ekip, 80. dakikada Armisa Kuç'un golüyle tekrar öne geçti ve maç 2-1 sona erdi.

ABB FOMGET, böylece 2025-2026 sezonuna galibiyetle başladı.

