Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. Hafta Maçları Tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. Hafta Maçları
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta heyecanı geride kaldı. Tamamlanan karşılaşmalar, takımların performansları açısından önemli sonuçlar doğurdu.
Maç Sonuçları
- Bornova Hitabspor - Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-0
- Hakkarigücüspor - Beylerbeyi: 1-1
- Galatasaray - Trabzonspor: 1-1
- Fatih Vatanspor - ALG Spor: 0-2
- Beşiktaş JK United Payment - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2
- Amed Sportif Faaliyetler - Çekmeköy Bilgidoğa: 2-1
- Fenerbahçe Petrol Ofisi - Ünye Kadın Spor Kulübü: 6-1
Bu sonuçlar, ligin gidişatını etkilerken, takımların performanslarına dair ipuçları veriyor. Ligin diğer haftalarında yaşanacak mücadeleler ise merakla bekleniyor.