Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. Hafta Heyecanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. Haftada Neler Oldu?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan dolu 5. hafta müsabakaları gerçekleştirildi. Ligin gidişatını etkileyen bu karşılaşmalar, futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

5. Hafta Maç Sonuçları

5. haftada oynanan maçların sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

Bornova Hitabspor - Fenerbahçe Petrol Ofisi : 0-3

- : 0-3 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget - Hakkarigücüspor : 2-0

- : 2-0 Ünye Kadın Spor - Beşiktaş JK United Payment : 1-2

- : 1-2 Trabzonspor - Amed Sportif Faaliyetler : 1-0

- : 1-0 ALG Spor - Beylerbeyi : 1-0

- : 1-0 Çekmeköy Bilgidoğa - Fatih Vatanspor: 0-5

Galatasaray Maç Oynamadan Geçti

Karadeniz Ereğli Belediyespor'un ligden ihraç edilmesi nedeniyle Galatasaray, haftayı müsabaka yapmadan geçirdi. Bu durum, ligin rekabetçi yapısını etkileyebilir.

5. hafta maçları, takımların sıralamasında ve performansında önemli değişimlere yol açtı. Önümüzdeki haftalarda bu takımlar arasında süregelen çekişmenin daha da artması bekleniyor.