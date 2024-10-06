DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.150.643,47 -1,76%

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. Hafta Heyecanı

5. haftada oynanan maçlar sonucu takımların durumu belirlendi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 18:45
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. Hafta Heyecanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. Haftada Neler Oldu?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan dolu 5. hafta müsabakaları gerçekleştirildi. Ligin gidişatını etkileyen bu karşılaşmalar, futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

5. Hafta Maç Sonuçları

5. haftada oynanan maçların sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

  • Bornova Hitabspor - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-3
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget - Hakkarigücüspor: 2-0
  • Ünye Kadın Spor - Beşiktaş JK United Payment: 1-2
  • Trabzonspor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
  • ALG Spor - Beylerbeyi: 1-0
  • Çekmeköy Bilgidoğa - Fatih Vatanspor: 0-5

Galatasaray Maç Oynamadan Geçti

Karadeniz Ereğli Belediyespor'un ligden ihraç edilmesi nedeniyle Galatasaray, haftayı müsabaka yapmadan geçirdi. Bu durum, ligin rekabetçi yapısını etkileyebilir.

5. hafta maçları, takımların sıralamasında ve performansında önemli değişimlere yol açtı. Önümüzdeki haftalarda bu takımlar arasında süregelen çekişmenin daha da artması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Demirspor'un Yeni Başkanı Bedirhan Durak
2
Galatasaray HDI Sigorta, İlk Haftayı Zaferle Tamamladı
3
Hentbol Erkekler Süper Lig 6. Haftası Sonuçlandı
4
Corendon Alanyaspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray Maçını Değerlendirdi
5
Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor Maçının Ardından
6
Trendyol Süper Lig'de 8. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor