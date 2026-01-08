Turkcell Süper Kupa 2025: Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Galatasaray - Fenerbahçe Finali

Turkcell Süper Kupa 2025 finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda

Yeni formatıyla düzenlenen 2025 Turkcell Süper Kupa finali, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Maç, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.

Stadyum ve kapasite

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, 2002 yılından bu yana önemli futbol organizasyonlarına ev sahipliği yaptı. İstanbul'da bulunan ve 77 bin 563 seyirci kapasitesine sahip stat, Türkiye'deki stadyumlar içinde en fazla seyirci kapasitesine sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Süper Kupa’ya 6. kez ev sahipliği

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Turkcell Süper Kupa'yı daha önce 5 kez ağırladı; 2025 finaliyle birlikte bu rakam 6'ya çıkacak. Stadyumda ilk Süper Kupa maçı 02.08.2009'da Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması olarak kayıtlara geçti; en son ise 03.08.2024'te Galatasaray - Beşiktaş finali oynandı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Turkcell Süper Kupa maçları

02.08.2009 - Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 2

07.08.2010 - Bursaspor: 0 - Trabzonspor: 3

27.01.2021 - Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 2

30.07.2022 - Trabzonspor: 4 - Sivasspor: 0

03.08.2024 - Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5

En çok kazanan Trabzonspor

2006'dan itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda, Olimpiyat Stadyumu'ndaki 5 karşılaşmanın 3'ünü Trabzonspor kazandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş ise stadyumda birer kez kupaya uzandı.

Avrupa finalleri ve diğer önemli maçlar

Olimpiyat Stadyumu, Ziraat Türkiye Kupası finallerine 5 kez ev sahipliği yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi finali de bu sahada 2 kez oynandı: 25 Mayıs 2005'te Liverpool - Milan finali penaltılarla Liverpool lehine sonuçlandı; 10 Haziran 2023'te ise Manchester City, Inter'i 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbi geçmişi

Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 2 kez karşılaştı. İlk derbi 21 Eylül 2003'te 2-2 berabere bitti. İkinci karşılaşma 11 Mayıs 2005 Türkiye Kupası finalinde oynandı ve Galatasaray rakibini 5-1 mağlup ederek kupayı kazandı.

10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finaliyle birlikte iki takım, Olimpiyat Stadyumu'nda yaklaşık 21 yıl aranın ardından 3. kez karşı karşıya gelecek.

