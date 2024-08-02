Turkcell Süper Kupa Maçına Doğru Heyecan Dorukta

Turkcell Süper Kupa Maçı Öncesi Basın Toplantısı

Galatasaray ve Beşiktaş, yarın gerçekleşecek olan Turkcell Süper Kupa için birbirlerine sıkı bir hazırlık süreci geçiriyor. Bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları bir araya geldi.

Okan Buruk'tan Açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Her iki takım da buraya gelmeyi hak etti. Bir takım Türkiye Kupası'nı, diğeri ise Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. Şimdi Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımız için büyük bir heyecan var." dedi.

Buruk, sezon başında olduklarını ve her iki takımın da tam olarak hazır olmadığını belirtti. "Oyuncularımızdan en iyi performansı göstermeleri için sahaya sürdüğümüzü umuyorum," dedi.

Fernando Muslera'nın Düşünceleri

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, yeni sezona başlamaktan mutlu olduklarını belirterek, "Yarın büyük bir rakiple mücadele edeceğiz. Hazırlık sürecimizi iyi geçirdik," ifadelerini kullandı. Muslera, Beşiktaş ile rekabetin ekstra bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Giovanni van Bronckhorst'un Tecrübeleri

Beşiktaş’ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst’a da dikkat çekildi. Hem yeni transferlerin adaptasyonu hem de takımın genel durumu hakkında konuşmalar yapıldı.

Son olarak...

Buruk, maçın son dakikası ve uzatmaları için ise "Her iki takım da maçı 90 dakikada tamamlamak ister," şeklinde cevap verdi. Bu büyük karşılaşma futbolseverler için unutulmaz anlar sunmaya hazırlanıyor.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda futbolcular ve teknik direktörler Turkcell Süper Kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda futbolcular ve teknik direktörler Turkcell Süper Kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda futbolcular ve teknik direktörler Turkcell Süper Kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda futbolcular ve teknik direktörler Turkcell Süper Kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda futbolcular ve teknik direktörler Turkcell Süper Kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda futbolcular ve teknik direktörler Turkcell Süper Kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda futbolcular ve teknik direktörler Turkcell Süper Kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda futbolcular ve teknik direktörler Turkcell Süper Kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda futbolcular ve teknik direktörler Turkcell Süper Kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda futbolcular ve teknik direktörler Turkcell Süper Kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda futbolcular ve teknik direktörler Turkcell Süper Kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda futbolcular ve teknik direktörler Turkcell Süper Kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda futbolcular ve teknik direktörler Turkcell Süper Kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.